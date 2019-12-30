Уфа, , 09:18 — REGNUM Четыре человека, в том числе 12-летний ребенок, пострадали в дорожном происшествии в Уфе. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 28 декабря около дома № 2 на улице Лунная.

Автомобиль «Лада Гранта», под управлением 51-летний жителя Уфимского района, ехал по Алексеевскому шоссе в сторону улицы Надежды. В какой-то момент транспортное средство столкнулось с автомобилем «Шкода Йети», передвигавшимся по встречной полосе.

В результате ДТП получили ушибы четыре человека: два водителя и пассажиры, в том числе 12-летняя девочка. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили.

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