Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, жертвами которого могли стать не менее 256 организаций и предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что фирмы и бизнесмены получали фальшивые документы о необходимости оплаты административного штрафа, якобы отправленные из государственной инспекции труда Свердловской области.

В постановлениях не указан исполнитель, но указаны счета, не принадлежащие государственному учреждению. Более того, перед получением уведомления, проверки в отношении пострадавших юридических и физических лиц не проводились.

Отметим, что всем предпринимателям и организациям, которые получили подобные постановления рекомендуют обратиться с заявлением в ГУ МВД России по Свердловской области.