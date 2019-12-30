Псков, , 09:03 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области начало проверку по факту аварии автобуса из Минска, который в ночь на 30 декабря опрокинулся на трассе Санкт-Петербург — Невель в Псковском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, по поручению руководителя управления Петра Крупени на место происшествия направлена следственно-оперативная группа.

Следователи проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным регионального следственного управления СКР, в салоне автобуса находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей, и два водителя. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе три ребёнка. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Псковскую областную больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.