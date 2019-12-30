Уфа, , 09:01 — REGNUM Несовершеннолетний подросток получил ожоги при запуске фейверка в Башкирии. Об этом сообщил председатель регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в республиканском правительстве, 30 декабря передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Фарита Гумерова, несчастный случай произошел 29 декабря во дворе многоквартирного жилого дома в городе Стерлитамаке.

Он отметил, что 17-летний подросток получил термические ожоги лица и рук. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, руководитель ведомства предложил с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года на территории Башкирии ввести режим повышенной готовности для обеспечения безопасного проведения новогодних каникул.

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