* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 08:58 — REGNUM Вооруженные силы Ирака объявили о начале восьмой фазы спецоперации против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 29 декабря сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, целью спецоперации является очистка провинций Ниневия, Салахуддин, Дияла и Киркук от влияния террористов.

С самого начала операции уже были уничтожены множество укрытий террористов, их военная техника, а также живая сила. Погибли несколько представителей вооруженных сил страны.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на заявление властей Ирака, продолжают активную преступную деятельность на территории страны.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.