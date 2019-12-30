Нур-Султан, 30 декабря 2019, 08:47 — REGNUM О состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Об этом чиновник рассказал журналистам в Нур-Султане.
Среди взрослых пациентов остаются семеро в тяжелом состоянии. Среди них второй пилот, выживший после крушения. Один из пациентов переведен на искусственную вентиляцию легких.
Напомним, 27 декабря в Алма-Ате самолёт при взлёте потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. На борту судна было 95 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли 12 человек.
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