Нур-Султан, , 08:47 — REGNUM О состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Об этом чиновник рассказал журналистам в Нур-Султане.

«За прошедшие сутки у нас трое выписались, таким образом, сегодня у нас 46 пациентов находятся в клиниках, в том числе девять детей. Состояние детей стабильное, они уже переведены из реанимационного отделения», — сказал Биртанов.

Среди взрослых пациентов остаются семеро в тяжелом состоянии. Среди них второй пилот, выживший после крушения. Один из пациентов переведен на искусственную вентиляцию легких.

Напомним, 27 декабря в Алма-Ате самолёт при взлёте потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. На борту судна было 95 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли 12 человек.

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