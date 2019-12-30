Усть-Канский район, , 08:44 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела о грабеже в отношении подростка в Усть-Канском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

40-летняя жительница села Мендур-Соккон обвиняется в грабеже, совершённом с применением не опасного для жизни и здоровья насилия. 29 октября она будучи пьяной выбежала из дома, увидев играющих на улице мальчиков, схватила одного из них за воротник, ударила несколько раз его веником и забрала куртку с шапкой.

«Свою вину обвиняемая признала, в содеянном раскаялась. Похищенное у подростка имущество было у нее изъято в тот же день сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия для проведения разбирательства по вызову матери потерпевшего», — отметили в СКР.

Следователи отмечают достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, грабительница сообщила, что приняла мальчика за хулигана, которые ранее отбирал велосипед у её сына. Впрочем, свой поступок она объяснила тем, что была пьяна.

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