Уфа, , 08:47 — REGNUM Один человек погиб и еще один пострадал в дорожном происшествии в Уфе. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 29 декабря на развязке Самара-Уфа-Челябинск и Нагаевское шоссе. Произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2115, которым управлял 67-летнего мужчина и автомашина «Subaru XV», под управлением 26-летней женщины.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2115 скончался от травм на месте аварии. А его 66-летняя супругу госпитализировали с различными травмами.

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