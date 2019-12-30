Тбилиси, , 08:46 — REGNUM Мужчину 1987 года рождения полиция в крае Мингрелия и Верхняя Сванетия задержала по подозрению в доведении до самоубийства собственной жены. Данное заявление министерства внутренних дел Грузии было размещено 29 декабря на сайте ведомства.

По информации телеканала «Главный канал», в тот день в селе Шамгона было обнаружено тело матери троих детей в доме у родственников мужа. Предположительно, она покончила жизнь самоубийством. Как узнали журналисты на месте происшествия, накануне вечером она просила о помощи у соседей, но те отказали ей.

Сообщается, что у женщины обнаружены на теле синяки и ссадины. Ее брат высказал уверенность, что его сестру якобы убили. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».