Псков, , 08:38 — REGNUM В результате аварии автобуса Минск — Санкт-Петербург в Псковской области пострадали 16 человек, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. По уточнённым данным, ДТП произошло 30 декабря в 2:50 на 269 км автомобильной дороги Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией в Псковском районе.

Пассажирский автобус опрокинулся в кювет.

За медицинской помощью на данный момент обратились 16 человек, в том числе три ребёнка. Все пострадавшие госпитализированы в Псковскую областную больницу.

По данным псковского управления МВД, на момент аварии в салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей, и два водителя. За рулём находился уроженец Белоруссии 1972 года рождения. Причина аварии устанавливается.