Благовещенск, 30 декабря 2019, 08:54 — REGNUM Более 2,3 тыс. жителей Приамурья заболели острыми респираторно-вирусными заболевания в течение прошедшей недели (23−29 декабря), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
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Показатель заболеваемости ниже недельного эпидемиологического порога, но всё же представляет собой внушительную цифру. На прошедшей неделе в регионе был зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай гриппа А (H3N2) у не привитого от данной инфекции жителя области, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии среди подростков наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.