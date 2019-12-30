Псков, , 08:34 — REGNUM В Псковской области сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства автоаварии с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Минск — Санкт-Петербург. Данные о пострадавших разнятся. Так, по информации экстренных служб, травмы различной степени тяжести получили 19 человек, включая трёх детей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД России, за медицинской помощью обратились 16 человек, среди них — три ребёнка. Все они были госпитализированы в Псковскую областную больницу.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

На момент аварии в салоне транспортного средства находились, по разным данным, от 49 до 50 человек, все они являются гражданами Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус, следовавший из Минска в Санкт-Петербург, 30 декабря попал в ДТП в Псковской области. Около 2:50 на 275 километре автодороги Санкт-Петербург — Невель транспортное средство съехало в кювет в районе деревни Подборовье и опрокинулось на бок. Известно, что за рулём автобуса находился мужчина, уроженец Белоруссии, 1972 года рождения.