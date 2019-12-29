Пассажирский автобус, следовавший из Минска в Санкт-Петербург, перевернулся под Псковом в ночь на 30 декабря. По предварительным данным, в аварии пострадали 19 человек, в том числе дети. По имеющейся информации, в районе деревни Подборовье дороги Петербург — Пустошка — Невель водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В автобусе находились 50 человек. Подробности в трансляции ИА REGNUM.