После получения информации о происшествии на место оперативно прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая помощь, сообщает Упрдор «Северо-Запад». Ограничений движения на федеральной автодороге не вводилось.
Следственный комитет начал проверку по факту аварии автобуса под Псковом
Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области начало проверку по факту аварии автобуса из Минска, который в ночь на 30 декабря опрокинулся на трассе Санкт-Петербург — Невель в Псковском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, по поручению руководителя управления Петра Крупени на место происшествия направлена следственно-оперативная группа.
Следователи проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Появилась информация, что число пострадавших в ДТП возросло до 21 человека.
Псковская дорога на месте ДТП с автобусом была защищена от гололёда
По данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения асфальтобетонное покрытие на участке дороги в Псковской области, где опрокинулся автобус из Минска, было влажное, обработанное противогололёдными материалами. Об этом ИА REGNUM сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Авария произошла в районе деревни Подборовье (Псковский район) на трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией).
Данные о пострадавших разнятся. Так, по информации экстренных служб, травмы различной степени тяжести получили 19 человек, включая трёх детей. По информации пресс-службы регионального УМВД России, за медицинской помощью обратились 16 человек, среди них — три ребёнка.
ДТП произошло в 2:50 30 декабря на 269 км автомобильной дороги Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией. Автобус опрокинулся в Псковском районе.
В аварии автобуса из Белоруссии под Псковом пострадали 16 человек
По данным псковского управления МВД, на момент аварии в салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей, и два водителя. За рулём находился уроженец Белоруссии 1972 года рождения.