30 Декабря
 
9:13

После получения информации о происшествии на место оперативно прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая помощь, сообщает Упрдор «Северо-Запад». Ограничений движения на федеральной автодороге не вводилось.

9:03

Следственный комитет начал проверку по факту аварии автобуса под Псковом

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области начало проверку по факту аварии автобуса из Минска, который в ночь на 30 декабря опрокинулся на трассе Санкт-Петербург — Невель в Псковском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, по поручению руководителя управления Петра Крупени на место происшествия направлена следственно-оперативная группа.

Следователи проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

9:01

Появилась информация, что число пострадавших в ДТП возросло до 21 человека.

8:57

Псковская дорога на месте ДТП с автобусом была защищена от гололёда

По данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения асфальтобетонное покрытие на участке дороги в Псковской области, где опрокинулся автобус из Минска, было влажное, обработанное противогололёдными материалами. Об этом ИА REGNUM сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

8:49

Авария произошла в районе деревни Подборовье (Псковский район) на трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией).

8:45

Данные о пострадавших разнятся. Так, по информации экстренных служб, травмы различной степени тяжести получили 19 человек, включая трёх детей. По информации пресс-службы регионального УМВД России, за медицинской помощью обратились 16 человек, среди них — три ребёнка.

8:40

ДТП произошло в 2:50 30 декабря на 269 км автомобильной дороги Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией. Автобус опрокинулся в Псковском районе.

8:38

В аварии автобуса из Белоруссии под Псковом пострадали 16 человек

По данным псковского управления МВД, на момент аварии в салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей, и два водителя. За рулём находился уроженец Белоруссии 1972 года рождения.