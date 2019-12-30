Нур-Султан, , 08:35 — REGNUM Сорок шесть пострадавших при крушении самолета под Алма-Атой остаются в больницах, среди них — девять детей. Об этом сообщил 30 декабря журналистам министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

Он уточнил, что в течение суток 29 декабря три человека были выписаны из больниц. Состояние всех остающихся в больницах детей — стабильное, их жизни вне опасности. Детям потребуется соответствующее лечение.

Девять взрослых остаются в отделениях реанимации. Один из них переведен на искусственную вентиляцию легких. В реанимации остаётся второй пилот лайнера. Его состояние тяжёлое, но стабильное, отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, следовавший в Нур-Султан из Алма-Аты, упал вскоре после взлёта. Погибли 12 человек, включая командира экипажа. Рассматриваются три основные версии трагедии.

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