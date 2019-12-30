Седжон, Южная Корея, , 08:28 — REGNUM 30 декабря на территории одной из воинских частей Южной Кореи произошёл пожар. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, пожар начался около 0:50 по местному времени на складе воинской части, расположенной в районе Пуган-мён в городе Седжон.

Известно, что в тушении пожара было задействовано около 80 человек и 40 единиц пожарной техники. Также были мобилизованы военные пожарные.

Согласно представителям пожарной службы, в результате пожара был уничтожен склад площадью 1850 кв. м. Никто из сотрудников воинской части не пострадал.

В настоящее время сотрудники пожарной службы выясняют точную причину возгорания и сумму ущерба.