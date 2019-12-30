Горно-Алтайск, , 08:23 — REGNUM Из-за большого количества снега в горах и на перевалах Республики Алтай сохраняется лавиноопасная обстановка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Спасатели обращают внимание автомобилистов и туристов на необходимость соблюдения мер безопасности во избежание происшествий на дорогах и горных маршрутах», — отметили специалисты.

В МЧС призывают жителей и гостей воздержаться от поездок в лавиноопасные районы. Ранее в ведомстве составили список участков автодорог, на которые возможны сходы лавин. Они были взяты под особый контроль.

Напомним, 25−26 декабря на территорию Горного Алтая вновь обрушился сильный снегопад. В результате он парализовал движение в столице республики, где объявили режим повышенной готовности.

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