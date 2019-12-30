Барнаул, , 08:21 — REGNUM В Барнауле от снега убрана половина из 4000 дворов, сообщает сегодня, 30 декабря, канал lenina59. По словам исполняющего обязанности главы города Вячеслава Франка, так произошло потому, что снега в столице Алтайского края выпало столько, что техника не справляется с его уборкой.

В минувшие выходные силами МБУ «Автодорстрой» с дорог краевой столицы вывезли 32 тысячи 700 кубометров снега, из них в ночь с 29 на 30 декабря — 7425 кубометров. На городских улицах работали до 255 единиц снегоуборочной техники в сутки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае не прекращаются почти месяц. В декабре количество осадков, выпавших на территории столицы Алтайского края, составило 160% от среднемесячной нормы (47 мм). 26 декабря алтайский министр транспорта Александр Дементьев опоздал на работу из-за того, что застрял на машине во дворе, который был не очищен после снегопада.

Читайте также: Алтайский министр транспорта опоздал на работу, увязнув в снегу