Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM В Казахстане следователи рассматривают три версии крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

Так, по его словам, первая версия — ошибка экипажа, вторая — возможность технической неисправности самого воздушного судна, третья — работа навигационных служб. В настоящее время производится осмотр места происшествия и демонтаж самолета, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 декабря при взлете потерпел крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air.

По предварительным данным, авиалайнер дважды задел хвостом взлетную полосу, потерял высоту на взлете, пробив бетонное ограждение, после чего врезался в строящееся здание. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек. В больницах остаются 47 пострадавших, в том числе девять детей.

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