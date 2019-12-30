Тбилиси, , 08:24 — REGNUM В Тбилисском метро один из пассажиров 29 декабря упал на рельсы. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По информации журналистов, происшествие случилось на станции «Вокзальная площадь» из-за того, что мужчину ударило входящим на станцию поездом. Для того, чтобы достать пострадавшего, пути были обесточены.

Сообщается, что пассажир остался жив, но получил серьезные травмы. Его госпитализировали, состояние расценивается, как критическое. В результате инцидента движение между станциями «Дидубе» и «Театр Ахметели» было прервано и осуществлялось с перебоями в течение получаса.