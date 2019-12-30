Дакка, , 08:17 — REGNUM Жители расположенного в дельтах рек Ганг и Брахмапутра южноазиатского государства Бангладеш тяжело переносят аномально низкие для этого региона температуры. Жертвами похолодания стали уже 50 человек, сообщает 30 декабря Asia One.

По данным метеослужбы, 29 декабря на севере страны была зафиксировано самая низкая температура +4,5°С. Больницы страны переполнены людьми с респираторными заболеваниями и гриппом. А пожилые люди особенно подвержены пневмонии.

По словам представителя здравоохранения страны Айеши Ахтер, жителям не хватает теплой одежды. В первую очередь похолодание сказывается на пожилых людях и детях.

Низкие температуры также стали причиной туманов, осложняющих ситуацию на дорогах Бангладеш.

Ранее сообщалось, что из-за тумана на севере Индии в дорожно-транспортном происшествии погибли шесть человек.