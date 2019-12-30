Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Предварительные результаты расшифровки бортовых самописцев самолета Fokker-100, потерпевшего крушение в Алма-Атинской области, будут представлены до 10 января. Об этом 30 декабря заявил заместитель председателя правительства Казахстана Роман Скляр, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, черные ящики переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москве, в котором пообещали работать над расшифровкой и в праздничные дни.

«Они находятся в хорошем состоянии, поэтому надеемся, что проблем с их расшифровкой не будет», — добавил Скляр.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 декабря при взлете потерпел крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air. По предварительным данным, авиалайнер дважды задел хвостом взлетную полосу, потерял высоту на взлете, пробив бетонное ограждение, после чего врезался в строящееся здание. В результате крушения погибли 12 человек.

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