Хабаровск, , 08:02 — REGNUM В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию. Об этом 30 декабря сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

По данным ведомства, 45-летний житель Хабаровска являлся приверженцем радикальных религиозных взглядов и имел мотивы национальной и религиозной ненависти, в 2019 году он вступил в международную террористическую группировку.

«В задачи мужчины входили пропаганда деятельности террористических организаций, публичные призывы к осуществлению противоправной деятельности, оправдание терроризма и вербовка», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в середине декабря сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Москве пятерых боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали совершить серию террористических актов. В ходе обысков у них был найден схрон, в котором нашли автомат Калашникова, пистолет Макарова, а также самодельную бомбу.

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