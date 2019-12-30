Алма-Ата, Казахстан, , 07:58 — REGNUM Ведомство разрабатывает три версии катастрофы самолёта в Алма-Ате. Об этом глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал в интервью Интерфакс.

«В настоящее время рассматриваются три версии. Первая — ошибка экипажа. Второе — возможность технической неисправности самого борта. Третье — работа навигационных служб», — сказал министр.

Следствием осуществляется детальный осмотр места трагедии и демонтаж самолёта.

Напомним, 27 декабря в Алма-Ате пассажирский самолёт на взлёте потерял высоту и столкнулся с двухэтажным зданием. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли 12 человек.

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