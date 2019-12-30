Пекин, , 07:55 — REGNUM Оползень на угольной шахте в китайской провинции Шаньси стал причиной смерти трех человек, сообщает 30 декабря Xinhua.

Трагедия произошла около полуночи на шахте, принадлежащей компании Datong Coal Mine Group Co. В результате под завалами отказались шесть человек.

В результате спасательной операции удалось извлечь пострадавших. Однако в местной больнице пятеро из них вскоре скончались. Состояние оставшегося в живых стабильно, сообщают медики.

Власти город Шочжоу проводят расследования причин трагедии.