Чебоксары, , 07:54 — REGNUM Волна минирования, которая прокатилась по регионам России, дошла до Чувашии. За сутки поступило 90 звонков о «минировании», сообщил на своей странице в «Инстаграмме» глава республики Михаил Игнатьев.

По его словам, 27 декабря сотрудники правоохранительных органов работали в усиленном режиме, так как поступило «90 сообщений о «минировании» разных объектов инфраструктуры и учреждений». Игнатьев пишет, что все звонки оказались ложными и пригрозил «лжеминерам», напомнив, что «наказание необратимо».

Отметим, что на сайте МВД по Чувашии о телефонных звонках «лжеминеров» не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд городов Дальнего Востока и Центральной России в очередной раз накрыла волна сообщений о минировании, которые оказались ложными. Также с 28 ноября по 24 декабря в районные суды и городской суд Санкт-Петербурга поступило 173 ложных сообщения о минировании зданий. Каждое полученное письмо или звонок отрабатывались, ежедневно эвакуировались несколько тысяч человек. 25 декабря 2019 стал единственным рабочим днем, который прошел в штатном режиме.