Верхняя Пышма, Свердловская область, , 07:45 — REGNUM В Свердловской области между Верхней Пышмой и Среднеуральском произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает информационный портал Е1, в дорожную аварию попали четыре машины.

Инцидент произошёл вечером 29 декабря, когда 57-летний водитель «ВАЗ-2114» неудачно пошёл на обгон и столкнулся с автомобилем «Ниссан». После этого в аварию попали ещё две иномарки.

Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, за рулём «Ниссана» находилась 32-летняя беременная женщина. Она получила незначительные травмы и была госпитализирована.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Свердловской области в дорожно-транспортное происшествие попал рейсовый междугородний автобус.

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