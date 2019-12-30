Владивосток, , 07:35 — REGNUM Сильнейший снегопад, начавшийся во Владивостоке утром в понедельник, 30 декабря, ожидаемо привёл к тому, что город практически на всех направлениях встал в 9-бальные пробки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Движение сильно затруднено, а местами и практически невозможно на основных магистралях Владивостока: улицах Некрасовская, Баляева, Выселковая, Луговая, Алеутская. Сложной остаётся ситуация на главной улице города — Светланской, где снегоуборочная техника не может в полной мере производить уборку снега из-за скопления машин.

Несколько дорожно-транспортных происшествий с участием большого количества машин ещё больше усугубили сложившуюся на дорогах города ситуацию.

По многим направлениям отменено движение междугородних автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке из-за сильного снегопада ощутимо затруднено движение по улицам города.