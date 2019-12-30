Хабаровск, , 07:33 — REGNUM В Хабаровском крае задержан вербовщик и пропагандист международной террористической организации.

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45-летний житель Хабаровска в сети интернет общался с членами международной террористической организации, а затем сам вступил в нее. В его задачи входила пропаганда деятельности организации, публичные призывы к экстремистской деятельности, оправдание терроризма и вербовка сторонников, пишет со ссылкой на УФСБ РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край накрыла волна ложных сообщений о готовящихся терактах. Почти ежедневно в регионе эвакуируют детские сады, школы, вузы, административные учреждения, аэропорты, вокзалы.