Благовещенск, 30 декабря 2019, 07:19 — REGNUM Правоохранительные структуры закончили проведение проверки помещений детских садов Благовещенска, откуда после сообщения о минировании были эвакуированы персонал и воспитанники.
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В настоящий момент проверка показала отсутствие фактов закладки взрывных устройств в помещениях детских садов, пишет ПортАмур.
Также не подтвердилось сообщение о минировании здания перинатального центра, проводится проверка помещений Амурской областной клинической больницы, откуда пришлось эвакуировать около 800 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ряд городов Дальнего Востока в очередной раз накрыла волна сообщений о минировании, которые, после проверки, оказались ложными.