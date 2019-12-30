Ростов-на-Дону, , 07:12 — REGNUM Два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в массовом ДТП на улице Российской в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 30 декабря.

Информация об аварии в Первомайском районе поступила в полицию в 23:15 мск 29 декабря. По предварительным данным, в это время лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Lancer и ВАЗ-2112. Ещё одним участником аварии стал Nissan, столкнувшийся с отечественным автомобилем и допустивший наезд надвух мужчин-пешеходов.

Водитель и пассажир ВАЗ-2112 погибли на месте ДТП, пять человек госпитализированы. Подробности аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.