Екатеринбург, , 07:11 — REGNUM По данным синоптиков в Екатеринбурге в первый день Нового года ожидается потепление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

После установившихся в конце года 20-градусных морозов, температура воздуха начнёт повышаться уже 31 декабря. В новогоднюю ночь ожидается потепление до 6−8 градусов мороза и днём 1 января до 2−4 градусов ниже нуля.

Отметим, что на данный момент в городе около 25 градусов мороза. Такая же температура сохранится в ночное время с 30 на 31 декабря.

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