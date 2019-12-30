Владивосток, , 07:13 — REGNUM Пожарно-спасательные подразделения, дислоцированные в Приморье, переведены на усиленный режим несения службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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В пожарно-спасательных подразделениях отработана система оповещения работников подразделений противопожарной службы, свободных от несения службы, на случай привлечения их в состав резерва при возникновении сложных пожаров и чрезвычайных ситуаций. Это наиболее актуально в период новогодних каникул, когда значительная часть личного состава находится вне своих подразделений.

«Откорректировано и отработано взаимодействие со службами жизнеобеспечения городов и районов края, привлекаемых для тушения пожаров и ликвидации возможных ЧС», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетики Приамурья переведены на усиленный режим работы, в теплоснабжающих организациях созданы запасы расходных материалов на непредвиденные аварийные случаи.