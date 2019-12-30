Рабочий посёлок Черлак, Омская область, , 07:02 — REGNUM В Омской области 29 декабря на 51-м году жизни в результате болезни скончался глава Черлакского района Евгений Сокуренко. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким Евгения Сокуренко. По его словам, он был «настоящим патриотом, профессионалом, неравнодушным человеком».

Прощание с главой района пройдет 31 декабря.

Напомним, Евгений Сокуренко был избран на должность главы Черлакского муниципального района Омской области 22 марта 2017 года.