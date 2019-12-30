Петропавловск-Камчатский, , 07:20 — REGNUM Камчатский вулкан Ключевская Сопка выбросил столб пепла на высоту 5,5 километров над уровнем моря, сообщает 30 декабря Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

Как сообщается, шлейф пепла протяжённостью на 130 километров достигал высоты 5,5 км над уровнем моря.

Краевой главк МЧС не отмечает выпадение пепла на обжитые районы Камчатки.

Ключевская Сопка — самый высокий активный вулкан Евразии, с момента последнего извержения в 2013 году его высота зафиксирована на отметке 4835 м. Это самая высокая гора в России за пределами Кавказа.

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