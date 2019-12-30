Владивосток, , 06:43 — REGNUM Персонал и дети из трёх детских садов были эвакуированы после сообщения о минировании дошкольных учреждений, правоохранительные органы приступили к проверке сообщений.

Читайте также: В больницах и детских садах Биробиджана массово эвакуируют людей

В понедельник, 30 декабря, как минимум три детских сада Владивостока получили по электронной почте сообщения о минировании, после чего руководством дошкольных учреждений было принято решение о проведении эвакуации и сообщении об этом в правоохранительные органы.

ВладНьюс сообщает, что в ходе проверки, сообщения о минировании не подтвердились.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о минировании 30 декабря получили детские сады Благовещенска, Биробиджана, Хабаровска и ряда других городов Дальнего Востока.