Владивосток, , 06:37 — REGNUM Сильный снегопад в предпоследний день 2019 года накрыл Владивосток: в настоящее время глубина снежного покрова такова, что ряд дорог стал непроходимым для обычных легковушек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях жители Владивостока распространяют многочисленные видео, свидетельствующие о предстоящем дорожном коллапсе: снег сыпет обильно, а снегоуборочной техники на дорогах Владивостока не видно.

Из-за обильного снегопада ряд улиц уже стали непроходимыми для обычных легковушек и автолюбители вынуждены оставлять свои машины, так как передвигаться по Владивостоку на становится практически невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, после сильнейшего снегопада, накрывшего Горно-Алтайск, социальные сети разродились гневными замечаниями в адрес руководителя города за отсутствие работы по уборке снега.