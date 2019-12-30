Нью-Дели, , 06:31 — REGNUM Густой туман стал причиной ДТП в северной индийском штате Уттар-Прадеш, жертвами которого стали шесть человек, сообщает 30 декабря Xinhua.

Автомобиль Maruti Ertiga, в салоне которого находились 11 человек, включая водителя, рухнул в канал. Причиной аварии стала плохая видимость на дороге.

По данным полицейских, все участники аварии были доставлены в больницу, где медики объявили шестерых из них умершими. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Густой туман все чаще становится причиной аварии и задержек рейсов в северных частях страны. Ситуацию осложняет аномально низкие для этих широт температуры.