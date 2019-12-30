Якутск, , 06:31 — REGNUM В селе Кустур Эвено-Бытантайского района Якутии утром, 30 декабря, загорелась насосная станция котельной. Пожар потушили в течении 30 минут.

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«По предварительному заключению причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь охватил 25 кв. м. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. К котельной подключено 68 объектов: дома, больница, школа», — «Якутия 24».

Жизнедеятельность населённого пункта не нарушена. Насосы не пострадали. Идут восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Восток на Сахалине загорелись резервуары с топливом объёмом 150 кубометров.