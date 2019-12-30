Благовещенск, , 06:26 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора Амурской области проводят рейды по торговым объектам, где изымают жевательные смеси.

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Жевательный табак стал прикрытием для продажи снюсов — который способен нанести здоровью человека непоправимый вред ‑ и при этом вызывает привыкание и зависимость. Снюс запретили ввозить в Россию в 2015 году, однако, он тут же стал продаваться под видом жевательного табака пишет АмурИнфо.

«Изготовителей вообще не существует в природе по тем адресам, которые указаны на самой продукции. Данный продукт обладает всеми идентификационными свойствами пищевого продукта», — рассказала помощник руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Наталья Саблук.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области причиной отравления детей специалисты считают снюс.