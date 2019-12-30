Южно-Сахалинск, , 06:16 — REGNUM Резервуары с топливом общим объёмом в 150 кубометров горят на Сахалине.

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На строящейся котельной в селе Восток, по данным ТАСС загорелись резервуары с топливом. Причины возгорания не известны. Котельная в эксплуатацию не введена. Жидкое топливо только в качестве резервного. В тушении пожара задействовано 14 человек и 5 единиц техники. Теплоснабжение посёлка Восток не нарушено, подача тепла осуществляется Сахалинской ГРЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, Оха на севере Сахалина осталась в мороз без тепла из-за порыва на теплотрассе. Тысячи жителей города более суток замерзали в своих квартирах.