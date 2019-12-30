Красноярск, 30 декабря 2019, 06:13 — REGNUM Под Красноярском ликвидирован пожар в магазине строительных материалов. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что информация о возгорании поступила в 14:55 по мск. Пожар произошёл в Емельяновском районе Красноярского края. К ликвидации пожара было привлечено 30 человек и 10 единиц техники.
Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания уточняются.
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