Красноярск, , 06:13 — REGNUM Под Красноярском ликвидирован пожар в магазине строительных материалов. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

«05:15 (02:15 по мск.) пожар ликвидирован на площади 1,4 тыс. кв. м», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Красноярского края.

Ранее сообщалось, что информация о возгорании поступила в 14:55 по мск. Пожар произошёл в Емельяновском районе Красноярского края. К ликвидации пожара было привлечено 30 человек и 10 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания уточняются.

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