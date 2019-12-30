Биробиджан, , 06:14 — REGNUM После получения сообщения о минировании, в медучреждениях Биробиджана проводится массовая эвакуация — сообщения пришли на электронные адреса больниц.

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Как пишет ЕАОМедиа, кроме медицинских учреждений города, сообщения о минировании поступили также в детские сады № 16, 21, 24, 37, 44 и 48.

Правоохранительные органы занимаются проверкой сообщений, задействованы все силы и средства, необходимые для действий в подобных ситуациях.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о минировании детских садов в понедельник, 30 декабря поступили в детские сады города Благовещенска.