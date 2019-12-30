Рабочий посёлок Охотск, Хабаровский край, , 06:23 — REGNUM На утреннике в районном Доме культуры самого северного и отдалённого муниципалитета Хабаровского края — Охотска — Дед Мороз подарил подарки только детям из обеспеченных семей. Ребятам из малообеспеченных семей подарки не достались, родители возмущены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Первым о вопиющей ситуации написал телеграм-канал Охотска — «ПлОхотск»:

"Вчера в районном Доме культуры прошёл утренник для детей. Но не все дети были осчастливлены подарком от Деда Мороза. Ситуация вышла аналогичная «раздельному питанию» в школах, когда бедные дети питаются за отдельными столами. У кого в семье достаток, тот получил подарок от Деда Мороза, а те, у кого в семьях тяжелое материальное положение, стояли и смотрели, как Дед Мороз вручал подарки другим».

В WhatsApp-группе Охотска родители выражают возмущение по поводу такого подхода к детскому утреннику, посвященному самому волшебному празднику года.

Родители Охотска «Можно же было подарки как-то иначе подарить? У организаторов ёлки недостаточно сообразительности, чтобы предвидеть, что получится из такого разделения детей? Это же дети! У них психика другая!».

Родители Охотска «Неужели нельзя было символически хоть по шоколадному батончику подарить?!».

Родители Охотска «И в прошлом году также было. Но мамочки-умнички, которые были наблюдателями на утреннике быстро сбегали в магазин, купили детям по шоколадке. И праздник ни у кого не был испорчен».

Есть и такие родители, которые считают, что позаботиться о подарках должны были родители заранее. Но таких не много. Все сходятся во мнении — делить детей на бедных и богатых на таком празднике нельзя.

«В известном фильме «Место встречи изменить нельзя» один из героев, если помните, говорит Шарапову: Я тебя уважал за то, что пайку свою офицерскую не жрал втихаря, а делил на всех», — пишут родители.

Проблема ещё и в том, что продукты питания в Охотске «золотые» по цене, даже самые обычные, а про сладости, шоколад и фрукты и говорить нечего. А бедных в северном, отрезанном от мира, муниципалитете, очень много. Почему социальные службы района, а уж тем более — правительства Хабаровского края не озаботились обеспечением подарками детей из малообеспеченных семей из отдалённого и нищего муниципалитета — вопрос. Получить ответ на этот вопрос оперативно корреспондент ИА REGNUM не смог: в администрации района в разгар рабочего дня на звонки никто не отвечал даже в приёмной главы района.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на продукты питания в Охотске и в период навигации, когда всё можно доставить морским транспортом, бьют все рекорды, а уж после закрытия навигации, когда доставка возможна только самолётом, они просто опровергают здравый смысл. Цена килограмма колбасы достигает 1000 рублей, килограмм яблок стоит 380 рублей, килограмм «масла» из заменителя молочного жира стоит 700 рублей, самые простенькие конфеты — карамельки стоят не менее 450 рублей за килограмм, а шоколадные конфеты — не менее 750 рублей.