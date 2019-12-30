Благовещенск, , 05:55 — REGNUM Правоохранительные органы и специальные службы Благовещенска в понедельник, 30 декабря, проводят эвакуацию людей из детских садов и медицинских учреждений, куда поступили сигналы о минировании.

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К настоящему времени сигналы поступили в детские сады № 5, 19, 28, 40, 47, 60 и 67. Также сообщение о минировании затронуло третий корпус Амурской областной клинической больницы. Сообщения о заложенных бомбах продолжают поступать в правоохранительные органы, пишет ПортАмур.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае проводится массовая эвакуация детей из детских садов, в отношении которых поступили сообщения о минировании.