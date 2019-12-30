Манила, , 06:13 — REGNUM Как минимум 47 человек числятся погибшими в результате тайфуна «Фанфон» на Филиппинах, еще девятеро пропали без вести, сообщает 30 декабря агентство «Синьхуа».

Число пострадавших от стихии на Филиппинах превышает 1,6 млн человек, не менее 260 000 жилых домов и около 90 госучреждений оказались повреждены или уничтожены в результате удара тайфуна.

«Фанфон» оказался на Филиппинских островах 24 декабря. На нынешний момент скорость ветра в его пределах достигает 33 м/с.

Ранее СМИ сообщали о 41 погибшем.

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