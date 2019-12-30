Остин, США, , 07:20 — REGNUM Начальник полицейского управления города Уайт-Сеттлмент (штат Техас) Джей-Пи Беверинг, где накануне произошла стрельба в церкви, заявил, что второй из пострадавших умер в больнице от ран, сообщила телекомпания CNN.

Беверинг рассказал, что оба погибших были охранниками церкви. Они смогли обезвредить открывшего огонь из полуавтоматического ружья преступника. Начальник полиции добавил, что весь инцидент занял всего шесть секунд.

Представитель ФБР США Мэттью ДеСарно заявил, что пока следствие не готово раскрыть личность стрелка, также неизвестными остаются мотивы преступника. Сотрудник ФБР добавил, что полиция не раз задерживала этого человека, но не назвал поводы задержаний.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что погибли охранник и злоумышленник, а ещё один человек находится в больнице в критическом состоянии. Двое получили медицинскую помощь на месте.

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