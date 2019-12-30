Якутск, , 05:26 — REGNUM Певца Романа Жукова и его спутницу задержала полиция в аэропорту Нерюнгри после корпоративного выступления в Алдане. Пара была в состоянии алкогольного опьянения и буйно себя вела. В итоге их привлекли к административной ответственности за дебош, рейс они пропустили.

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52-летний Жуков и его новая 27-летняя подруга пытались найти VIP-зал в аэропорту и были задержаны полицией. Им предложили пройти медосвидетельствование, певец согласился, но вёл себя неадекватно и выражался нецензурной бранью.

«Граждане были доставлены в линейный пункт полиции, где при оформлении административного протокола мужчина в присутствии свидетелей стал оскорблять грубой нецензурной бранью сотрудника транспортной полиции, на замечания не реагировал», — цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк ТАСС.

При этом в телефонном разговоре адвокат Романа Жукова не исключил, что артист мог выпить пару бокалов вина, но за что его задержали — непонятно.

«Роман — достаточно мирный человек. Его задержали на три или четыре часа, гастрольный график сорван, он взял такси и где-то по тайге вынужден ехать в другой город, чтобы улететь. Ну даже если он находился в состоянии какого-то опьянения, это не говорит о том, что ему нельзя лететь. Он не падал, ничего, никакой порядок общественный не нарушал, возможно, где-то что-то выпил, вина два бокала»,— сказал РЕН ТВ защитник Александр Усачев.

На распространенном в СМИ видео задержания пары, слышно как Жуков признаётся, что он известный певец и даже исполняет строчку из хита 90 годов «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики». Его дама, которую адвокат назвал «новой подругой Жукова», на видео ведёт себя агресивно и судя по запиканным словам, в её речи практически нет цензурных слов.

Как сообщало ИА REGNUM, актёра Александра Панкратова-Чёрного вывели из самолёта, летящего из Барнаула в Москву из-за неадекватного поведения — он до взлёта попросил 100 гр водки.