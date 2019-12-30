Хабаровск, , 05:12 — REGNUM В Хабаровске спецслужбы экстренно эвакуировали сотрудников администрации города. Получено сообщение о заложенном в здании мэрии взрывном устройстве.

По данным регионального ИА ДВ-Новости, в мэрии сработала сирена и всех попросили срочно покинуть здание. Все сотрудники организованно вышли через эвакуационные выходы на улицу. Здание проверяют спецслужбы, кинологи с собаками.

Как сообщало ИА REGNUM, утро 30 декабря в Хабаровском крае началось с серии ложных сообщений о минировании детских садов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.