Тегусигальпа, , 05:05 — REGNUM Более 115 тысяч случаев заражения и 177 летальных исходов — Медики Гондураса подводят статистику по лихорадке денге за 2019 год, сообщает 30 декабря Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

«Это самая большая эпидемия, которая у нас была», — прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Гондураса Роберто Козенца.

В настоящее время диагностировано более 20 тысяч случаев тяжелой формы заболевания.

Напомним, вирус лихорадки денге может поражать человека, обезьян и летучих мышей. Переносится комарами рода Aedes. У человека заболевание сопровождается сыпью, интоксикацией, лихорадкой, болезненностью мышц тела и увеличением лимфоузлов. При обычном течении заболевания исход благоприятен, однако в ряде случаев заболевание переходит в геморрагическую форму, летальность которой составляет 50%.