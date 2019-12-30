Благовещенск, , 04:36 — REGNUM Пиковые холода, которые обычно приходятся на новогодние каникулы, амурские энергетики встречают в состоянии повышенной готовности — на предприятиях теплоснабжения предприняты дополнительные меры для бесперебойного теплоснабжения.

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На Благовещенской ТЭЦ и Райчихинской ГРЭС введён режим повышенной готовности, создан аварийный запас расходных материалов, приведена в готовность автомобильная и специальная техника, организовать контроль над всем оборудованием. Во всех помещениях проверена исправность пожарной сигнализации, проведены тренировки персонала.

На весь период новогодних праздников на ТЭЦ и ГРЭС будут дежурить аварийные бригады и технические руководители предприятий, пишет ПортАмур.

«Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС продолжают работать в строгом соответствии с температурными графиками. Кроме того, станции успешно выполняют требования системного администратора по выработке электрической энергии», — сказал директор филиала «Амурская генерация» Сергей Руденко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске за неделю произошла третья крупная авария на теплосетях.